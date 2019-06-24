هيومان رايتس تحذر: السعودية

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حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن النيابة العامة السعودية تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالشيخ حسن المالكي بتهم مبهمة تتصل بأفكاره الدينية السلمية.





وأضافت المنظمة في بيان إن مقاضاة المالكي لتعبيره السلمي عن أفكاره الدينية تتناقض مع تصريح ولي العهد محمد بن سلمان بأنه يريد إعادة البلاد إلى إسلام معتدل منفتح على العالم.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن الطريق الحقيقي للإصلاح في السعودية هو السماح للمفكرين الدينيين مثل المالكي بالتعبير عن أنفسهم من دون خوف من الاعتقال والإعدام.