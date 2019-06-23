فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول

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فاز مرشح المعارضة التركية، أكرم إمام أوغلو، بانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، بحسب نتائج أولية.

وتمثل هذه النتيجة انتكاسة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم.

وأقر مرشح الحزب الحاكم، بن علي يلدريم، بتقدم منافسه بعد فرز معظم الأصوات.

وصوت سكان مدينة إسطنبول مرة أخرى لانتخاب رئيس للبلدية بعد إلغاء الانتخابات التي فاز بها مرشح المعارضة في أواخر مارس/آذار الماضي.

وكان إمام أوغلو قد فاز حينها بفارق 13 ألف صوت، لكن حزب العدالة والتنمية اعترض على النتيجة، قائلا إن مخالفات قانونية قد جرت.