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ترامب ردا على احتمال فتح تحقيق في "مقتل خاشقجي": نحتاج إلى أموال السعودية

23
JUNE
2019
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رأى الرئيس الأميركي، أنه لا يوجد داع لفتح تحقيق جديد في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج إلى الأموال السعودية.

وقال ترامب لبرنامج (واجه الصحافة) على محطة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن "الرياض من كبار المشترين للمنتجات الأمريكية وتوفر لي فرص عمل عديدة".
وقال الرئيس الأمريكي مدافعا عن موقفه من السعودية: إذا لم يشتروا منا فسيعقدون الصفقات مع روسيا أو مع الصين.. وبجب أن نحصل نحن على أموالهم".

وأضاف ترامب اليوم الأحد أنه لم يناقش قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". "لم أفعل ذلك لأنه لم تأت بالفعل مناسبة لذلك خلال هذا النقاش".

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الاتصال الهاتفي، الذي جاء عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في الخليج، ركز على التوتر مع إيران والنفط.

وردا على سؤال لمحطة "إن بي سي" عن دعوة الأمم المتحدة لواشنطن لتوجيه "إف بي آي" للتحقيق في مقتل جمال خاشقجي، أجاب ترامب، اعتقد أن القضية تم التحقيق فيها بشكل مكثف".

وشدد ترامب على أهمية السعودية قائلا "انهم يشترون كميات ضخمة من الأسلحة منا بقيمة 150 مليار دولار وإذا لم يشتروا منا المعدات فسوف يشتروها من الصين وروسيا".

وأردف "السعودية مشتر كبير للمنتجات الأميركية، وتوفر لي فرص عمل عديد بعكس الدول الأخرى، التي لا تملك المال ونضطر معها لدعم كل شيء ماديا وهذا يعني لي الكثير".

المصدر: سبوتنيك

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