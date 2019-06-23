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الحرب الأميركية الإيرانية احتمالاتها عالية جداً

23
JUNE
2019
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في ظل وجهة نظر ايران من ان الحرب مع الجيش الأميركي ستؤدي الى اسقاط الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي جو ان الرئيس ترامب بات يحاصر الشواطئ الايرانية على مسافة قريبة جداً من الشواطىء الايرانية، وانه يرسل طائرات تجسس فوق ايران تم اسقاط واحدة منها امس، لكنه مستمر في ارسال طائرات تحلق على 60 الف قدم كي لا تصيبها الصواريخ للتجسس على كل المواقع الإيرانية، وهذا يعني ان ايران لها مصلحة في الاشتباك مع الجيش الأميركي، لانها لم تعد تتحمل العقوبات الأميركية والاهم انها تريد الحاق خسائر بشرية تؤدي الى اسقاط الرئيس الاميركي ترامب في الانتخابات وهذا معروف اذا عاد 2000 تابوت او نعش الى الولايات المتحدة محملة بجنود وضباط اميركيين فان الراي العام الأميركي سيصوت ضد التجديد لترامب وقد يؤيد رئيس ديموقراطي. اما الرئيس ترامب فقد زاد كل العقوبات الى الحد الأقصى ويريد ان تخضع ايران للتفاوض، واخر جواب من ايران كان انها لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الا اذا قامت بتخفيض العقوبات على ايران.

ورد الرئيس الأميركي ترامب انه سيتفاوض مع ايران من دون شروط مسبقة فيما ايران قالت انها لن تتفاوض مع الولايات المتحدة والمسدس موجه على رأسها واذا كان من تفاوض يجب على اميركا الغاء العقوبات وعندها ايران مستعدة للاجتماع مع الولايات المتحدة في سويسرا.

الديار
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