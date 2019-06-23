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دبلوماسي سعودي: زمن الحرب مع 'إسرائيل' انتهى

23
JUNE
2019
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نقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن دبلوماسي سعودي قوله إنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج الفارسي ومصر والأردن فإن زمن الحرب مع "إسرائيل" انتهى وولّى، "ومزايا تطبيع العلاقات مع إسرائيل كبيرة".

وأكد المسؤول السعودي أن "مزايا تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" كبيرة للغاية، والتاريخ أتاح فرصة لتحقيق التطبيع ونأمل أن تنتهز إسرائيل هذه الفرصة" على حد قوله، مضيفا ان "زيارة مسؤول إسرائيلي رسمياً إلى السعودية هي مسألة وقت".

 

وفيما يخص "صفقة القرن" التي يشكل مؤتمر البحرين بعد أيام شقها الاقتصادي، أوضح المسؤول السعودي أن الملك سلمان وولي عهده يحاولان إقناع الفلسطينيين بدراسة التطورات السياسية والاقتصادية بجدية ضمن صفقة القرن، وأضاف "السعودية وبلدان أخرى على استعداد لاستثمار مبالغ ضخمة في صفقة القرن لن يحلم الفلسطينيون بتلقيها"، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

 

وتابع "إذا انطلقت الصفقة سيحصل الفلسطينيون على استقلال حقيقي يضمن لهم التعليم الجيد واقتصاداً قوياً، وسيتحرر الفلسطينيون من الاعتماد على تبرعات الآخرين"، مشيراً إلى أنه "يمكن أن يكون من الصعب على الفلسطينيين الخروج من صورة الضحية الأبدية" على حد تعبيره.

 

ولفت إلى أن "الأمن القومي في بلادي يتصدر سلم الأولويات مثلما هو الوضع في "إسرائيل، والرياض تنظر إليها بإعجاب بسبب إنجازاتها التكنولوجية وتهدف إلى تقليدها".

 

وأجاب الدبلوماسي السعودي رداً على سؤال عن استخدام بلاده تكنولوجيا إسرائيلية إن "الرياض تستخدم أفضل التكنولوجيات التي تحصل عليها".

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