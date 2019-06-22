ترامب: سنفرض عقوبات اضافية على ايران الاثنين المقبل

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غرد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على حسابه على تويتر فقال:"إن العقوبات تؤتي ثمارها لإيران ، كلما كان ذلك أسرع! وتصبح أمة منتجة ومزدهرة مرة أخرى".

اضاف:"يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة أوباما الرهيبة ، كانوا في طريقهم إلى النووي في عدد قصير من السنوات ، والتحقق الحالي غير مقبول. نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين".



وتابع:"بناءً على طلب الديمقراطيين ، قمت بتأجيل عملية إزالة الهجرة غير الشرعية (الترحيل) لمدة أسبوعين لمعرفة ما إذا كان يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا ويضعوا حلاً لمشكلات اللجوء والثغرات على الحدود الجنوبية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، تبدأ عمليات الترحيل!