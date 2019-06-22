شاحنة قاتلة و6 دراجات نارية.. صورة تجسد "الحادث المأساوي"!

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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم بين شاحنة بيك آب، ومجموعة من الدراجات النارية على طريق ريفي من حاراتين في الولايات المتحدة.

واشتعلت النار في الشاحنة، جراء الحادث الذي وقع على الطريق الثاني في منطقة راندولف، بولاية نيوهامبشير، مساء الجمعة.

وهرع سائقو المركبات على الطريق إلى مساعدة سائقي الدراجات النارية المصابين جراء الحادث، الذي وصفوه بأنه "مدمر"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ووصف قائد شرطة ولاية نيو هامبشاير كريس فيتير الحادث بأنه "مأساوي" بالنسبة إلى المتورطين فيه ولأسرهم.

ونتيجة للحادث، تم إغلاق أجزاء من الطريق الريفي، حيث تناثر حطام الدراجات النارية فيما اشتعلت النار بالشاحنة، بينما يبحث المحققون عن أدلة حول سبب ذلك.

وقالت شاهدة العيان ميراندا تومبسون (21 عاما) إن الحطام منتشر في كل مكان"، مشيرة إلى أنها تذكر رؤية شاحنة مشتعلة على جانب الطريق بالإضافة إلى 6 دراجات نارية.

وأضافت أنه كان هناك أشخاص يثبتون عصابات على أطراف المصابين لمنعهم من الحركة.

من جهته، قال مالك نزل قريب من موقع الحادث (جيري هامان) إنه كان يستضيف أحد سائقي الدراجات في المجموعة، مشيرا إلى أنه توجه مع طبيب إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة.