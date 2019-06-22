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باريس تستيقظ على حريق "وسط البلد"

22
JUNE
2019
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قتل 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح بالغة، إثر حريق اندلع في وقت مبكر السبت في مبنى بوسط باريس، كما أكد الإطفائيون.

وأصيب أيضاً 27 شخصا آخرين بجروح طفيفة تسمموا من الدخان المنبعث من المبنى المؤلف من 6 طوابق، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويضم المبنى، الواقع في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، مقهى وحماماً ومساكن، كما أكد متحدّث باسم دائرة الإطفاء في باريس.ولم تذكر السلطات بعد سبب اندلاع الحريق، فيما جرى فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وتحرك 200 إطفائي لإخماد الحريق. وأكد المتحدث فلوران لوانتييه أن "15 عملية إنقاذ تمت على الفور باستخدام سلالم"، مشيراً نحو الساعة 8:45 (6:45 ت غ) إلى أنه "تمت السيطرة" على الحريق لكن "لم يتم إخماده بالكامل" بعد.

ورمى أحد القتلى الثلاثة نفسه من النافذة، وعثر على القتيلين الآخرين متفحمين، بحسب المتحدث.

وشهدت باريس، قبل نحو شهرين، حريقا مهولا اندلع في كاتدرائية نوتردام، وألحق بها خسائر جسيمة، فيما قدرت مصادر رسمية أن ترميم الكنيسة سيحتاج نحو 5 سنوات.

 

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