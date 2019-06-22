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ترامب ألغى ضربة إيران عملا بنصيحة هذا الصحفي

22
JUNE
2019
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجاب لنصيحة تاكر كارلسون، أحد الصحفيين في قناته المفضلة "فوكس نيوز"، وقرر إلغاء الضربة الانتقامية ضد إيران.
 
وذكرت الصحيفة أن كارلسون أعرب لترامب خلال جلسة معه عن رأي مفاده أن الانتقام لطائرة أمريكية بدون طيار أسقطها الإيرانيون سيكون ضربا من الجنون. 
 
وأقنع كارلسون ترامب بأن "الصقور" المصرين داخل الإدارة الأمريكية على استخدام القوة ضد طهران، لا يتصرفون وفق مصلحة الرئيس نفسه. فإذا ما أقدمت واشنطن على إشعال فتيل الحرب مع إيران، فإن على ترامب أن يقول وداعا لأي أمل في إعادة انتخابه سنة 2020.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن كارلسون لم يكن الشخص الوحيد الذي أثّر في الرئيس الأمريكي فمن غير المعروف على وجه الدقة من الذي أقنعه بإلغاء الضربة في اللحظة الأخيرة.
 
وفي وقت سابق تم نشر جزء من مقابلة ترامب مع شبكة "إن بي سي"، التي أعلن فيها أنه ألغى ضربة لإيران قبل فترة وجيزة من بدء الطائرات العسكرية الأمريكية بتنفيذها. 
 
كما أكد ترامب أنه اتخذ هذا القرار عندما أبلغ بأنه نتيجة للعملية العسكرية، سيقضي حوالي 150 إيرانيا.
 
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم الخميس أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار من طراز "غلوبال هوك"، دخلت أجواء البلاد فوق محافظة هرمزكان جنوبي إيران.
روسيا اليوم
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