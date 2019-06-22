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"خطأ إملائي" يحرج ترامب.. وعاصفة من الانتقادات

22
JUNE
2019
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تعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفيض من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة بشأن إيران صباح الجمعة.

وفي سلسلة تغريدات صباح اليوم شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردا على إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة.

وقال: "كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) 3 مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. (فكان الرد) 150... هذا الرد جاء من أحد الجنرالات".وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب.

وحدث الخطأ الإملائي في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب، فبدلا من أن يقول (لوكد آند لودد) بمعنى "جاهزون للرد" قال في التغريدة (كوكد آند لودد) بمعنى أن "الطعام جاهز" مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي.

 

 

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