واشنطن تستعد لاجلاء متعاقدين في العراق

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إذا كنت ألغيت متابعتك لأحد الأشخاص عبر موقع "تويتر" الأسبوع الماضي، فهناك ثغرة في الموقع تخبر هذا الشخص بما فعلت.

وحسب "نيوزويك"، تصل الشخص الذي قمت لتوك بعمل "Unfollow" له، اشارة توضح له بأنك قمت بهذا الأمر، وذلك بسبب هذه الثغرة،.

ولا تعمل الثغرة مع الجميع، بل فقط مع هؤلاء المستخدمين الذين يتابعون بعضهم البعض.

وقالت "تويتر" إنها تعمل على حل هذه الثغرة، في حين أنه توجد طريقة لكي لا تحدث معك هذه المشكلة، فيمكنك اختيار ألا تتلقى إشعارات من هذا الشخص الذي تريد عدم متابعته بدلا من القيام بإلغاء المتابعة والوقوع في ثغرة "تويتر"، ولن تصلك بذلك تغريداته.

لكن مع ذلك سيتمكن هذا المستخدم الذي لا تريده من الدخول على صفحتك الرئيسة ومتابعة ما تكتبه، إلا إذا قمت بحظره من القائمة التي تخصك، ووقتها لن تصله أية إشعارات بأنك حظرته.