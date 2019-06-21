بالفيديو - وزير يعتدي على صاحبة الفستان الأحمر في حفل رسمي

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تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق التصرف العدواني للوزير بريطاني مارك فيلد، مع امرأة اقتحمت حفلاً رسمياً في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الخميس.

وفي التفاصيل، فإنّ فيلد كان يحضر حفلاً في قصر "مانشن هاوس" برفقة سياسيين ومصرفيين، حيث اقتحم المكان 40 شخصاً من ناشطي منظّمة "السلام الخضر" المعنية بالبيئة، بهدف لفت انتباه الحاضرين إلى قضية التغيّر المناخي.

وأثناء دخول الناشطين المكان اقتربت امرأة ترتدي رداءً أحمر اللون من طاولة الوزير، فما كان من الأخير إلاّ أن أمسكها برقبتها وأخذ يدفعها إلى الخارج بعنف، فيما كانت تصرخ هي: "احتجاج سلمي".

ومع انتشار الفيديو، دعا أعضاء في البرلمان البريطاني الوزير إلى الاستقالة، وفقاً لموقع "بي بي سي" البريطاني.

في المقابل اعتذر الوزير من السيّدة وعن ردّة فعله، كما أحال نفسه على التحقيق في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ ردة فعله كانت "طبيعية"، كونه خشي من أن تكون السيدة مسلّحة.

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