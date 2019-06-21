ترامب يكشف سبب تراجعه عن شن الهجوم على إيران

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أوقف ضربة عسكرية مرتقبة لإيران لأن الرد لم يكن ليأتي متناسبا مع إسقاط طهران لطائرة مراقبة أميركية مسيرة غير مأهولة.

وكشف ترامب في اول تصريح له بعد سقوط الطائرة الاميركية المسيرة أنه فرض المزيد من العقوبات على طهران في وقت متأخر أمس.

ولفت الى انه تم إبلاغه ان الضربات على إيران كانت ستؤدي إلى مقتل 150 شخصا.

وفي سلسلة من التغريدات، قال ترامب: "أوقفتُ الهجوم قبل موعده بـ10 دقائق. لم يكن متناسبا مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة. لست في عجلة من أمري، جيشنا جديد ويعيد بناء نفسه ومستعد للانطلاق وهو الأفضل عالميا بفارق كبير".

وأضاف "العقوبات موجعة وأضفت المزيد ليلة أمس".