ترامب يفاخر بتعاظم تأييد الناخبين من أصول لاتينية له

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدأ خوض غمار حملته الرئاسية الجديدة، أن تأييد الناخبين من أصول أمريكية لاتينية له في ازدياد مطرد.

وفي حديث لقناة Telemundo الناطقة بالإسبانية أمس الخميس، قال ترامب: "لقد سجلت نتيجة جدية جدا بينهم في المرة السابقة، وأظن أن هذه المرة سيكون الأمر أفضل بكثير، لأنني متشدد في معاملة كوبا وفنزويلا"، في إشارة إلى حقيقة أن المهاجرين من كوبا وفنزويلا المقيمين في الولايات المتحدة يتخذون في معظمهم مواقف سلبية من حكومتي هذين البلدين.

وأضاف: "نسبة تأييدهم لي ارتفعت بواقع 17 نقطة"، في حين أظهر استطلاع رأي أخير أجرته وكالة "أسوشيتد برس" أن تأييد الناخبين من أصول أمريكية لاتينية لترامب لا يتجاوز 26% فقط.