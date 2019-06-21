زميل راموس السابق يفشي أسرار "الزفاف الأسطوري"

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كشف لاعب أرسنال السابق، سانتي كازورلا، عدة تفاصيل مثيرة مما جرى في حفل زفاف نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، خلال نهاية الأسبوع الماضي.

واحتفل راموس، بزواجه من صديقته القديمة، بيلار روبيو، التي أنجب منها ثلاثة أبناء، في حفل باذخ، ووسط متابعة إعلامية واسعة في بلدة قرب إشبيلية، جنوبي إسبانيا.

وكان كازورلا الذي يعرف راموس جيدا عن طريق المنتخب الإسباني، واحدا من بين عدة نجوم كرويين تمت دعوتهم إلى ما وصف بزيجة السنة في إسبانيا، وحكى عن التفاصيل في لقاء تلفزيوني.

وقال كازورلا إنه أخذ كؤوسا من مشروب "الرم" الكحولي فقط، ولم يقم بالإكثار من مشروبات أخرى، لأنه يدرك ما يحصل في تلك الحالات، وفي مرحلة موالية، قام بأكل حلوى "التشورو" الإسبانية مع الشوكولاتة، وقال إن مذاقها كان رائعا.

أما بالنسبة للرقص، فقال اللاعب إن الإعلامي الإسباني الشهير، المعروف بلقب ماتوس، كان الأفضل على الإطلاق خلال الحفل "أما أنا فكنت ثانيا".

وأضاف أنه لم تكن هناك أي كاميرات أو هواتف في الحفل، من أجل الحفاظ على خصوصية من حضروا إلى حفل الزفاف، وقال كازورلا إن فكرة نزع الهواتف من المدعوين كانت أمرا جيدا، لأن الناس عاشوا اللحظة بكل تفاصيلها.

وقال إن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز، هو الوحيد الذي ظل محتفظا بهاتفه النقال، لأنه كان يتابع المباراة النهائية من دوري إسبانيا لكرة السلة.