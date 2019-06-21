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شمخاني: لا نأخذ ترامب ولا تصريحاته على محمل الجد

21
JUNE
2019
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شدد رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لقناة RT، على أن حكومة بلاده لا تأخذ تصريحات الرئيس الأمريكي ولا هو بذاته على محمل الجد.

 

وقال شمخاني ضمن مشاركته في برنامج "قصارى القول"، إن "سياسة العقوبات والحرب الاقتصادية التي يتبعها ترامب على الشعب الإيراني لن تؤتي أكلها"، مشيرا إلى أنها سياسة عدائية وأنها ستهزم في النهاية.

 

وأضاف، "نمتلك 15 جارا، ومع الأخذ بالحدود الجغرافية والبيئة الاقتصادية، والأهم من ذلك حضور الشعب الإيراني في الحدث، فإن ذلك سيتسبب في هزيمة العقوبات كما حصل في السنتين والنصف الماضيتين".

 

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن سياسة بلاده واضحة لجهة دعم الأمن والاستقرار، خاصة في الظروف العالمية والمتعلقة بمجال الطاقة، وأن "طهران لن تهاجم أحد من طرفها، ولن تفعل، ولكن في حال هوجمنا فإن المعتدي سيندم".

 

وقال، إن "الوجود العسكري للبوارج الأجنبية وخاصة الأمريكية في الخليج يشكل عامل توتر في المنطقة، وخير مثال على ذلك دعمهم لصدام في حربه ضد الشعب الإيراني واستخدامه الأسلحة الكيميائية، وفي النهاية دخوله الكويت، كل ذلك جاء بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية".

روسيا اليوم
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