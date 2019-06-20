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سبوتنيك - اعتذر جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، للسكان الأصليين عن العنف وغيره من الاعتداءات التي لحقت بهم على مدى تاريخ الولاية ووصف سوء معاملتهم بأنه "إبادة جماعية".

ودعا نيوسوم، المنتمي للحزب الديمقراطي، في أمر تنفيذي إلى تشكيل مجلس لإصدار تقرير قبل نهاية عام 2024 بشأن العلاقة التاريخية بين الولاية والسكان الأصليين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقدم نيوسوم اعتذاره أثناء وجوده مع زعماء قبائل في مركز كاليفورنيا للتراث الهندي القريب من سكرامنتو عاصمة الولاية.وقال: "إنها تسمى إبادة جماعية، هذا ما كان.. إبادة جماعية" وأشار إلى تمويل بقيمة 1.3 مليون دولار خصصته الولاية في خمسينيات القرن التاسع عشر لدعم حملات مسلحة ضد السكان الأصليين.

وأضاف: "لا توجد كلمة أخرى لوصف الأمر وهذه هي الطريقة التي يتعين وصفه بها في كتب التاريخ".

وشكره زعماء القبائل الذين ظهروا بصحبته أمس الثلاثاء على الاعتذار الذي قدمه.

وقالت إريكا بينتو، التي ترأس مجلس قرية جامول إنديان في مقاطعة سان دييجو: "الاستماع لكلماتك يداوي النفس لكن الأفعال ستتحدث عن نفسها وأتطلع لسماع ورؤية المزيد منك".

وذكر مكتب الحاكم أن ولاية كاليفورنيا لم تعتذر رسميا من قبل عن دورها في أي أذى لحق بالسكان الأصليين.