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خطيبة خاشقجي "تغرد" بعد التقرير الأممي بشأن مقتله

20
JUNE
2019
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رحبت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ووصفته بأنه "تطور محل ترحيب".
 
ونشرت جنكيز تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر" جاء فيها: "دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في اغتيال حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب".
 
وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية.
 
وشددت على ضرورة "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".
 
وأكدت مقررة الأمم المتحدة، أنييس كالامار، الأربعاء أن بحوزتها أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.
 
وصرحت كالامار، الخبيرة المستقلة التي لا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة، بأن تحقيقها "حدد وجود أدلة موثوقة تستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشيرة إلى أن تحقيقاتها استندت على أدلة كبيرة، من بينها صور كاميرات المراقبة من داخل القنصلية.
 
وأضافت المحققة أنه "بالنظر للأدلة الموثوقة حول مسؤوليات ولي العهد في قتل (خاشقجي)، هذه العقوبات يجب أن تشمل أيضا ولي العهد وأصوله الشخصية في الخارج، إلى حين تقديم دليل يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية".
 
كما دعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.
روسيا اليوم
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