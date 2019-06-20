لأول مرة منذ 14 عاما.. الرئيس الصيني يتوجه لكوريا الشمالية

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قالت وسائل إعلام رسمية في الصين إن الرئيس الصيني شي جينبينغ سافر إلى كوريا الشمالية اليوم الخميس للقيام بزيارة دولة.

وشي هو أول زعيم صيني يزور كوريا الشمالية منذ 14 عاما، وستستغرق الزيارة يومين.

وفي واشنطن، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا عموما على ضرورة وضع حد للبرنامج النووي الكوري الشمالي، على الرغم من الخلافات القائمة بينهما على جبهات أخرى.

وتابع أن "الصين لا تفعل ذلك خدمة للولايات المتحدة الأميركية. بل خدمة لمصالحها الوطنية، وفي هذه الحالة هناك تطابق بين المصالح الوطنية الصينية والمصالح الوطنية الأميركية"، مضيفا "نتوقّع أن يواصل الرئيس شي توجيه الرسائل البناءة.

وأكد بيغون أن لا شروط مسبقة لاستئناف المحادثات مع بيونغيانغ، لكنه طالب الكوريين الشماليين باتخاذ خطوات أكبر لنزع السلاح النووي.