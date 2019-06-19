شركة تبحث عن موظف ليأكل ويسافر حول أميركا... والراتب 5 آلاف دولار أسبوعياً!

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تبحث شركة "رينولدز راب" عن موظف من أجل السفر الى مختلف الولايات الأميركية بحثًا عن ألذ طبق أضلاع مقابل راتب مغرٍ للغاية.



فقد أعلنت الشركة في بيان صحفي لها:"إذا كنتم ترغبون في الحصول على المال مقابل تذوق بعض الأضلاع المشوية اللذيذة في جميع أنحاء البلاد ... اذاً لديكم ما يلزم لتكونوا (مدراء الشوي) في شركة رينولدز راب".



اعلان العمل المثير للإهتمام سيكون على شكل مسابقة، والموظف المختار سعيد الحظّ سيسافر إلى جميع أنحاء البلاد في الأسبوعين الأولين من شهر آب/أغسطس للبحث عن أفضل أماكن بتحضير المشاوي في أميركا.



وكل ما عليه فعله هو نشر الصور وشرح طريقة الشوي وغيرها من الأمور على الموقع التابع للشركة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظيفة الأحلام هذه التي تمتد على أسبوعين فقط، وتأتي مع راتب بقيمة 10 آلاف دولار، أي سيحصل الموظف على 5 آلاف دولار في الأسبوع!

المصدر: LBCI - CNN