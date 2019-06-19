ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية

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أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة إعادة انتخابه رئيسا عام 2020 خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو في فلوريدا، حيث احتشد نحو 20 ألفا من مناصريه وهم يهتفون "يو أس آيه".

وخاطب ترامب الحشد بالقول بأنهم شكلوا معا "حركة سياسية عظيمة" أجبرت "مؤسسة سياسية معطلة فاسدة" على الأفول.

وقبل المهرجان كتب ترامب على تويتر "الناس لم يشهدوا شيئا كهذا (إلا إذا كنت تعزف الغيتار). سيكون المهرجان ضاريا".

وأشار ترامب إلى منصة الإعلام التي تعج بالصحافيين والكاميرات قائلا "هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك"، ليؤازره الحشد بالهتاف.

واعتبر ترامب أن اقتصاد البلاد الآن "موضع حسد" العالم، وربما "أعظم اقتصاد حصل عليه الأميركيون في تاريخ بلادنا".