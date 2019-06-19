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"كتاب مقدس في قاع المحيط".. الحقيقة تتكشف

19
JUNE
2019
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حظيت صورة مزعومة لكتاب مقدس قديم عثر عليه في قاع محيط، بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، إلا أن احتفاظ مطبوعة ورقية بحالتها الجيدة رغم وجودها في عمق سحيق تحت الماء، أثار الشكوك بشأن مصداقية الأمر.

وحققت الصورة عشرات الآلاف من المشاركات على صفحات "فيسبوك" تضم ملايين الأعضاء، مع تعليقات على غرار "إنها معجزة".

وبعد التحقق من الأمر، حتى ثبت أن الصورة ليست لقرآن أو إنجيل على الإطلاق، بل لعمل فني من إنتاج كاثرين ماكيفر. وأوضحت الفنانة الأميركية في مدونة سابقة لها تعود إلى عام 2014، أنها صنعت هذا العمل باستخدام بلورات ألصقتها على قاموس ألماني إنجليزي.

وقالت ماكيفر، إنها صنعت "الكتاب المتبلور" قبل 5 سنوات، وأن عملها ليس له أي بُعد ديني على الإطلاق.

وأضافت: "الكتاب ليس كتابا مقدسا. إنه قاموس ألماني إنكليزي مغلف بالجلد اشتريته من متجر. أعتقد أنه من المضحك أن يحاول أحد نقل صورة كتابي كمعجزة دينية".

 

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