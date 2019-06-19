ترامب: نحن على أهبة الاستعداد في ما يخص إيران

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للتعامل مع إيران على خلفية التطورات الأخيرة.

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، ردا على أسئلة حول إيران: "سنرى ماذا سيحدث، نحن على أهبة الاستعداد".وأعلنت الولايات المتحدة عن إرسال نحو 1000 عسكري إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب "الخطر الإيراني" في المنطقة.

وفي الفترة الأخيرة ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عقب إعلان طهران أنها ستزيد من إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى ما فوق الحجم المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

كما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو الجاري.