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ترامب يعتزم إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين خلال أيام

18
JUNE
2019
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سبوتنيك - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل إجلاء ملايين من المهاجرين غير الشرعيين.
 
وغرد ترامب على تويتر قائلا: "في الأسبوع المقبل ستبدأ وكالة الهجرة والجمارك عملية إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني… سيجري إجلاؤهم بنفس السرعة التي يدخلون بها".
 
 
وكان ترامب قد أعرب، يوم الأحد، عن ثقته في أن العلاقات الأمريكية المكسيكية ستصل إلى مستوى جديد بعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الرسوم والمهاجرين.
 
وكتب ترامب في صفحته على موقع تويتر: "سيكون بين المكسيك والولايات المتحدة تعاون كبير، وهو ما لم يحدث منذ عدة عقود".
 
في سياق آخر، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من صحيفة "نيويورك تايمز" الكشف عن مصدرها الذي أعلن سابقا أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت اختراق أنظمة الطاقة الروسية.
 
وقال ترامب على "تويتر": "في صحيفة نيويورك تايمز، قصة الهجمات الأمريكية على شبكة الطاقة الروسية هي أخبار كاذبة، ونيويورك تايمز الذي فقدت مكانتها تعرف ذلك. يجب أن يكشفوا فورا عن مصادرهم، إذا كان هناك بالحقيقة مصادر، لا أشك بأن هذه الأخبار وهمية".
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