ميغان ماركل تعمد ابنها على الطريقة الملكية

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سبوتنيك - صرحت ميغان ماركل، على الرغم من قيامها بكسر القواعد الملكية بشكل متكرر، أنها ستقوم بتعميد ابنها آرتشي هاريسون على الطريقة الملكية.

فوفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية من المقرر تعميد المولود الجديد بالعائلة المالكة البريطانية الأمير أرتشي، ابن دوق ساسيكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الشهر المقبل في كنيسة القديس جورج في وندسور.

وسيكون حفيد الملكة الثامن، المولود في السادس من أيار/ مايو الماضي، عمره شهرين عند إتمام مراسم المعمودية في نهر الأردن حيث تعمد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان في مياه نهر الأردن.

وبحسب الصحيفة سيترأس مراسم التعميد أسقف كانتبري جوستين ويلبي كبير أساقفة الكنيسة الإنجليكانية، وكاهن الكنيسة الكبير، القس ديفيد كونر.

وقال قصر كنسينغتون إن الأمير تشارلز، والد الأمير هاري، وزوجته كاميلا سيحضران، وكذلك الأمير ويليام وزوجته كيت برفقة أطفالهم الثلاثة، وغياب الملكة اليزابيث الثانية.

وسيرتدي آرتشي هاريسون نسخة مصنوعة يدويا من ثوب التعميد الملكي الذي استخدم في مثل هذه المناسبات منذ تعميد الابنة الكبرى للملكة فيكتوريا في 1841.

يذكر أن الثوب الأصلي ارتداه 62 طفلا من أبناء العائلة المالكة، بما في ذلك الأمير هاري وأخوه الأكبر وليام.