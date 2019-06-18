إدارة ترامب تدرس شن هجوم تكتيكي على إيران

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كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدرس خطة لشن ضربة تكتيكية على إيران ردا على استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.



ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسؤولين دبلوماسيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قولهم إن البيت الأبيض يشهد منذ يوم الجمعة الماضي مناقشات مكثفة بمشاركة قادة عسكريين رفيعي المستوى وممثلين عن البنتاغون ومستشارين لترامب، حول "تنفيذ هجوم تكتيكي" على إيران.

وأوضح المسؤولون، حسب الصحيفة، أن العملية العسكرية، التي تدرس، تتمثل بتنفيذ غارة جوية تستهدف منشأة إيرانية مرتبطة ببرنامج إيران النووي.

وقال دبلوماسي غربي للصحيفة: "الغارة ستكون مكثفة لكنها ستقتصر على هدف حدد واحد".

كما أفاد المسؤولون بأن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط وتنوي إرسال وحدات جديدة إلى المنطقة في وقت قريب بهذا الهدف.

ولفتت المصارد إلى أن ترامب نفسه لم يكن متحمسا من احتمال شن عمليات عسكرية ضد إيران، لكنه "فقد صبره" ومنح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يعتبر من أنصار النهج المشدد ضد الجمهورية الإسلامية، حق اتخاذ القرار حول هذا الشأن.