كيف علّق اردوغان على وفاة مرسي؟

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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي توفي الإثنين، خلال جلسة محاكته بأنه "شهيد".

وقال أردوغان، في أول تعليق عن وفاة مرسي: "أدعو الله أن يرحم شهيدنا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وكان التلفزيون المصري الرسمي أفاد في نبأ عاجل بأن مرسي توفي خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر". وقال التلفزيون إن مرسي أصيب بنوبة إغماء عقب رفع الجلسة وتوفي على إثرها.

وكان مرسي يحاكم في عدة قضايا من بينها قضية "التخابر"، وذلك منذ الإطاحة بحكمه في 3 يوليو/ تموز عام 2013. ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقات بين مصر وتركيا التي تدعم جماعة الإخوان المسلمين.