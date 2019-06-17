living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا باتت وجهة للأطفال الفارين من عصابات المتاجرة بالأعضاء والعبودية

17
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعتبر الرئة والكلية والكبد والقلب وقرنية العين من أكثر الأعضاء المرغوبة، التي تباع في السوق السوداء في العالم مقابل آلاف الجنيهات، وغالبا ما يكون الضحايا سجناء أو فقراء أو أطفالا.
 
وقالت صحيفة "التلغراف" البريطانية أمس الأحد، في تقرير لها إنه تم إبلاغ سلطات المملكة المتحدة عن حوالي 20 طفلا وبالغا في السنوات الأخيرة، هربوا إلى بريطانيا بسبب العصابات الإجرامية التي تسعى خلف سرقة أعضائهم.
 
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد عددا قياسيا من الضحايا الذين ادعوا أنهم تعرضوا لأحد أكثر وأبشع أشكال الاتجار بالبشر.
 
وكشف تحليل بيانات الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) أنه في عام 2018 كان هناك 4 أطفال و2 من البالغين من بين الذين رفعت ملفاتهم إلى السلطات البريطانية، بعد أن زعموا أنهم كانوا تحت تهديد القتل والاستيلاء على أعضائهم.
 
وتمت إحالة الحالات الست هذه إلى آلية الإحالة الوطنية (NRM)، وهي خطة مصممة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية.
 
ووصل العدد الإجمالي للضحايا الأطفال والبالغين المشتبه بأنهم تعرضوا لهذا الخطر بين عامي 2012 و2018، إلى 18 شخصا، وتم الإبلاغ عنهم من قبل الشرطة أو السلطات المحلية أو الجمعيات الخيرية.
 
ويقول تقرير "التلغراف" إن شابا وفتاة بالغين وأربعة أطفال صغار ينحدرون من ألبانيا وفيتنام وإيران وإثيوبيا لجؤوا العام الماضي إلى المملكة المتحدة بدعوى أنهم ضحايا لسرقة أعضاء. 
 
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا "مجرد جزء من الجبل الجليدي"، حيث من المحتمل أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير، على الرغم من أن العبودية الحديثة هي جريمة "خفية"، إلا أن سرقة الأعضاء تشكل صدمة بشكل خاص، وضحاياها من المحتمل أن يكونوا ضعفاء فقراء وغير قادرين على التحدث.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout