living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الصحة البريطاني يعلن دعمه لترشيح جونسون لمنصب رئيس الوزراء

17
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سبوتنيك - أعرب وزير الصحة البريطاني، ماثيو هانكوك، عن دعمه لترشيح بوريس جونسون لمنصب رئيس الوزراء، باعتباره "أفضل مرشح" لتوحيد الحزب المحافظ.
 
وقال هانكوك، لصحيفة صنداي تايمز" أنا أؤيد بوريس جونسون كأفضل مرشح لتوحيد حزب المحافظين… بوريس قام بحملة منظمة ومن المؤكد أنه سيصبح رئيس وزرائنا المقبل".
 
وأضاف: نحن بحاجة للالتفاف حوله بفريق قوي يمكنه من توحيد الحزب ومن ثم  وحدة البلاد".
وفي وقت سابق نقلت وسائل الإعلام عن وزير الصحة قوله، إنه سيغادر حلبة السباق لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء.
 
واستقالت ماي من رئاسة حزب المحافظين بعد فشلها في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الانفصال في ثلاث محاولات.
 
وكان هانكوك، قد أعلن في وقت سابق، إنه سيخوض المنافسة على زعامة حزب المحافظين ليصبح خامس مرشح يعلن عزمه الترشح ليحل محل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي.
 
وسبق هانكوك في إعلان الترشح للمنصب كل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي ينظر له على أنه المرشح الأوفر حظا، وجيريمي هنت وزير الخارجية الحالي، وروري ستيوارت، وزير الدولة للتنمية الدولية وإيستر مكفي، وزيرة العمل والمعاشات السابقة.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout