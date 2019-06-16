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انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس بلدية مدينة لندن، صادق خان، مجددا، أمس السبت، ووصفه بأنه "كارثة" و"سيجعل الأمور تزداد سوءا" بعد مقتل 3 أشخاص بلندن خلال أقل من 20 ساعة.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "لندن تحتاج لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن. خان كارثة. وسيجعل فقط الأمور تزداد سوءا!".

وكان ترامب وصف صادق خان، وهو مسلم وينحدر من أصول باكستانية، بأنه فاشل في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما انتقد خان حكومة بلاده لتوجيهها دعوة لترامب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا، وشبهه بالفاشيين في القرن العشرين.