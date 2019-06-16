شاهد إغراق طائرة ركاب عملاقة بهدف إنشاء أكبر متنزه للغوص في العالم

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عربي بوست - تم غمر الطائرة التي خرجت من الخدمة في مارس/آذار 2019، بعد أن دخلت الخدمة منذ 1995، على بُعد ميل من شواطئ خليج صاروس

أغرقت السلطات المحلية التركية بمياه البحر، الجمعة 14 يونيو/حزيران 2019، طائرة ركاب عملاقة من طراز «إيرباص إيه 330» في خليج صاروس، بهدف إنشاء أكبر متنزه للغوص في العالم.

وقال نائب محافظ أدرنة، علي أويصال، خلال مراسم أُقيمت في ميناء «إيبريجة»، إن خليج صاروس يعتبر عملاق السياحة النائم بالمنطقة.

وأشار إلى أن خليج صاروس سيكون مركز جذب سياحياً كبيراً، خصوصاً في سياحة الغطس.

من جانبه قال رئيس بلدية «كشان» التابعة للولاية، مصطفى حلوجي أوغلو: «هذا اليوم تاريخي بالنسبة لخليج صاروس».

وأضاف أن أكبر طائرة غارقة بمياه البحر في العالم باتت بخليج صاروس، مؤكداً أن الخليج والمنطقة المحيطة به يعتبران جنة على الأرض.

وتم غمر الطائرة التي خرجت من الخدمة في مارس/آذار 2019، بعد أن دخلت الخدمة منذ 1995، على بُعد ميل من شواطئ خليج صاروس.