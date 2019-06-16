living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. يغط في نومه أثناء القيادة و"ذعر في الطريق"

16
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار سائق سيارة من طراز تسلا الذعر والرعب في نفوس السائقين الآخرين، وذلك بعدما غط في النوم أثناء القيادة على الطريق السريع في منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أثناء ساعة الذروة، الجمعة.
 
ولم تنجح كل محاولات السائقين الآخرين اليائسة لإيقاظ السائق النائم في السيارة، التي تحتوي على سائق آلي.
 
وسجلت لقطات فيديو السائق، وهو يقود سيارة تسلا بيضاء اللون، فيما يغط السائق في النوم ورأسه مائل نحو النافذة الجانبية، والسيارة تسير بسرعة ثابتة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.
 
وقال الشخص الذي قام بتصوير المشهد المثير للقلق "لم أصدق ذلك.. نائم وسط الازدحام المروري في يوم جمعة في منطقة الخليج (خليج سان فرانسيسكو)".
 
 وسأل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الذين شاهدوا مقطع الفيديو الذي نشر على موقع رديت، ما إذا كان الشخص الذي يسجل الحادث حاول تنبيه السائق بواسطة منبه سيارته، فرد المستخدم "ميلودي" قائلا "لقد فعلنا ذلك مرات عدة. ونجحنا في ذلك، لكنه عاد وغط في النوم".
 
الجدير بالذكر أنه على الرغم من توافر السائق الآلي في سيارات تسلا، إلا إن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك قال في فبراير الماضي "إن السيارات لن تكون قادرة على القيادة الآلية قبل نهاية العام الجاري".
 
وأضاف ماسك "في هذا العام، ستكون السيارة قادرة على العثور عليك في موقف للسيارات، وتنقلك وتوصلك إلى وجهتك دون تدخل.. أود أن أقول إنني متأكد من ذلك.. هذا الأمر ليس موضع شك".
 
وشدد ماسك على أنه فيما يتعلق بنوم السائق أثناء القيادة، فإن السائق الآلي "لن يتم تطويره ليؤخذ في الحسبان هذا الأمر قبل عام 2020".
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout