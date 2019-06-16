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ترامب يهاجم "نيويورك تايمز" ويتهمها بالخيانة

16
JUNE
2019
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عربي 21- اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، صحيفة نيويورك تايمز بارتكاب "عمل قد يرتقي إلى الخيانة" بنشرها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تضاعف عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة الكهرباء الروسية.
 
وكتب ترامب في تغريدة "هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالا يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا".
 
وتابع: "هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة في ما مضى تسعى يائسة لقصة، أي قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا".
 
وأكد "هذا خطأ" مرددا اتهاماته للصحافيين بأنهم "أعداء للشعب".
 
وأفادت الصحيفة السبت أن الحكومة الأميركية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستعدادا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أنه لم يتم إطلاع ترامب على تفاصيل هذه العمليات، إذ تتردد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في إطلاع الرئيس على العمليات الجارية ضد روسيا "خوفا من رد فعله، ومن احتمال أن يبطل الأمر أو يبحثه ربما مع مسؤولين أجانب".
 
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في مجلس الأمن القومي أنهم لم يبدوا مخاوف أمنية حيال كشف هذه المعلومات، ما يشير ربما إلى أن القصد من بعض عمليات الاختراق أن يعلم بها الروس.
 
وشن ترامب، هجوما عنيفا على الصحيفة مطلع العام الجاري عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر".
 
 وقال ترامب: "نيويورك تايمز الفاشلة كتبت خبرا غير دقيق كما هو معلوم عن أهدافي في سوريا".
 
 وتابع: "لن أغير ما قلته سابقا، عملية الانسحاب ستتم بالوتيرة المناسبة وسنستمر بمحاربة داعش وسنتحلى بالتعقل كما أننا سنقوم بكل ما هو ضروري".
 
وتأتي تغريدة ترامب الغاضبة، في أعقاب نشر "نيويورك تايمز"، تقريرا حول خطة ترامب للانسحاب من سوريا.
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