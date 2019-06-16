زفاف المشاهير لراموس وروبيو.. ونجمان غائبان

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حضر العديد من مشاهير كرة القدم الدوليين حفل زفاف قائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد، سيرجيو راموس، على صديقته مقدمة البرامج بيلا روبيو، السبت، في إشبيلية.

وقال الثنائي "نعم" في كاتدرائية إشبيلية بحضور أكثر من 400 شخص لم يقتصروا على عالم كرة القدم.

وتمكن المئات من الفضوليين، الذين اقتربوا من الكاتدرائية من مشاهدة لاعبين مثل الكرواتي لوكا مودريتش، غوردي ألبا أو الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا ورئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، فيما غاب زميل راموس السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل في الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي، والقائد السابق للفريق الملكي، إيكر كاسياس.

ووصل راموس (33 عاما) ممسكا بذراع والدته ثم أتى دور روبيو (41 عاما) بثيابها البيضاء مع والدها، وبدأت علاقة راموس وروبيو عام 2012 ولهما 3 أبناء.

ودام الاحتفال نحو ساعة غنت خلالها فنانة الفلامنكو نينا باستوري صلاة "سالفي روسييرا" الأندلسية، ثم تبادل الزوجان القبلات ووقفا أمام وسائل الإعلام لالتقاط الصور التذكارية.

قال راموس: "هذا يوم لا ينسى، شعور فريد أن ترى الدخول الرائع للمرأة التي تحب (إلى الكاتدرائية). أعتقد أن الحب هو محرك العالم ولدينا عائلة رائعة تجمع كل هذا"، بدورها، قالت روبيو: "هذا مؤثر للغاية".

وتوجه الزوجان مع الضيوف إلى مزرعة راموس الفسيحة "لا أليغريا أس آر 4" في بوليوليوس دي لا ميتاسيون القريبة من إشبيلية، بعد ترك هواتفهم المحمولة عند المدخل لخصوصية الحفل بحسب تقارير صحفية.

وشهد الحفل حضور فريق "آي سي دي سي" الموسيقي الشهير المعجبة به روبيو.

وقال راموس: "سيكون هناك أجواء مختلفة، أماكن مختلفة كي يشعر الجميع بالراحة. حضرت الكثير من حفلات الزفاف في حياتي، لكن هذا الزفاف لن يكون له مثيل بحسب اعتقادي".