بالصور: بعد الحريق المدمر.. أول قداس في كاتدرائية نوتردام

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ترأس أسقف باريس ميشال أوبوتي بعد ظهر السبت أول قداس في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس منذ الحريق الذي دمر قسما من الكاتدرائية قبل شهرين، بحضور نحو ثلاثين شخصا فقط نصفهم من رجال الدين.

وأقيم القداس في الكنيسة الصغيرة خلف مكان جوقة الكاتدرائية، وكان لافتا ارتداء المشاركين في القداس خوذ الحماية خشية من انهيار أو سقوط اجزاء من السقف.

وإلى جانب أوبوتي، حضر القداس خادم رعية الكاتدرائية المونسنيور باتريك شوفيه وعدد من الكهنة ومتطوعون وأشخاص يعملون في الورشة وعاملون في أبرشية باريس.

وقبيل بدء القداس قال الأسقف أوبوتي إن القداس هو "للتذكير بأن هذه الكاتدرائية لا تزال قائمة وللاحتفال بالهدف الذي تم تشييدها من أجله".

وتضم الكاتدرائية ذخائر عدة أبرزها "إكليل الشوك" الذي وضع على جبين المسيح قبيل صلبه.