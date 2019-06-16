living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الضربات تتلاحق على بوينغ.. سلامة "طائرة الأحلام" على المحك

16
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبدو أن الضربات التي يتلقاها العملاق العالمي لصناعة الطائرات التجارية "بوينغ" تتلاحق ولن تتوقف، وهذه المرة جاءت الضربة لطائرة الأحلام "دريملاينر".
 
فقد عبر العديد من الطيارين الذين يقودون طائرة دريملاينر عن خشيتهم وقلقهم بشأن نظام الإطفاء على الطائرة، وكشف كثيرون منهم أن نظام الإطفاء على الطائرة فشل أكثر من مرة بسبب ما يعتقد أنه خلل تصنيعي، وفقا لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.
 
وأصدرت "بوينغ" تحذيرا لشركات الطيران التي تستخدم الطائرة "دريملاينر بي 787" وقالت إن المحول المستخدم لإطفاء المحرك في حال اشتعاله فشل في حالات "قليلة"، مضيفة أن المحول يعمل أيضا على فصل إمدادات الوقود والسائل الهيدروليكي لمنع انتشار النيران.
 
ورغم علم شركة بوينغ والجهات المنظمة للطيران والمعنية بسلامته بالمشكلة، فإنها قررت عدم تعليق رحلات هذا الطراز من الطائرات، لكنها اعترفت أيضا أنها تشكل "خطرا على المسافرين جوا".
 
من  جهتهم، زعم الطيارون أن سلامة المسافرين والطاقم معرضة للخطر، وقال طيار تابع للخطوط الجوية البريطانية في تصريح لصحيفة "أوبزيرفر" البريطانية إنه "إذا اندلع حريق في المحرك خلال رحلة عبر المحيط الأطلسي، وأصيب محول نظام الإطفاء بالعطب، فإن علينا أن نواصل التحليق بجناح مشتعل نحو 3 ساعات على الأقل، قبل أن تحط الطائرة في أحد المطارات بسلام".
 
 وأوضحت شركة بوينغ في تحذيرها أن السخونة لفترات طويلة يمكن أن تؤدي إلى تعطل محول نظام الإطفاء، وبالتالي فإنه لا يمكن استعماله من أجل إطلاق جهازي الإطفاء الموجودين في كل محرك على الطائرة".
 
وقالت إدارة الطيران الفيدرالي، في توجيهات وتعليمات إلزامية موجهة إلى شركات الطيران التي تستخدم طائرات دريملاينر، إن "المشكلة تحدث على الأرجح أو تتطور في منتجات أخرى من التصميم نفسه"، مصيفة أن ثمة"احتمال لأن يندلع حريق على الطائرة لا يمكن السيطرة عليه".
 
 وعلى الرغم من هذه التوجيهات والتعليمات، فإن إدارة الطيران الفيدرالي لم تطلب منع تحليق الطائرة، وبدلا من ذلك، أمرت شركات الطيران بالتحقق من "المحول" مرة كل 30 يوما.
 
وكانت إدارة الطيران الفيدرالي تعرضت لانتقادات لعدم إصدارها قرارا بمنع تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس، رغم تحطم طائرتين من ذات الطراز ومقتل المئات، بسبب خلل في برنامج التحكم بنظام المناورة على الطائرة، قبل أن تعود الإدارة وتصدر قرارها بتعليق تحليق هذه الطائرات بعد منع الدول الأخرى تحليقها.
 
يشار إلى أن طائرة دريملاينر، البالغ ثمنها 200 مليون دولار، كانت قد أوقفت عن التحليق عام 2013، بعد عامين على إطلاقها، إثر سلسلة من الحرائق الناجمة عن تسرب في البطاريات.
 
وفي عام 2017، أمرت إدارة الطيران الفيدرالي شركة بوينغ بتحسين نظام الجودة لديها بعد العثور على شظايا معدنية بين التوصيلات الكهربائية على متن الطائرة، مشيرة إلى أن هذه الشظايا قد تتسبب باندلاع حرائق على الطائرة.
 
وكانت الشركة الأميركية أعلنت هذا العام أنها زادت من وتيرة الإنتاج ورفعتها من 12 إلى 14 طائرة شهريا، الأمر الذي أثار انتقادات مفادها أن سرعة الإنتاج تأتي على حساب أمور تتعلق بالسلامة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout