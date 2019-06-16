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الحوثيون يستهدفون مطارين في السعودية

16
JUNE
2019
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استهدفت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء أمس، مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في المنطقة.

 

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجازان بعدة عمليات بطائرة قاصف k2".

 

وأوضح سريع أن "العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في مطار جازان، فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي".

 

وأضاف سريع أن "هذه العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية... ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة".

 

وختم بالقول: "نعد النظام السعودي بأيام أشد إيلاما إن شاء الله طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

 

من جانبها، أفادت وسائل إعلام سعودية، باعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب المملكة.

 

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال الأسبوع الجاري، حيث سبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله"، صباح 12 يونيو، أن قواتها استهدفت مطار أبها بصاروخ من نوع "كروز"، فيما ذكر التحالف العربي، الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن الاعتداء أسفر عن إصابة 26 مدنيا.

 

وأمس الجمعة قال التحالف العربي إن القوات السعودية تمكنت من اعتراض 5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المطار ذاته.

 

وعلى خلفية تكثيف الحوثيين هجماتهم على مواقع في داخل المملكة، بعثت الحكومة السعودية رسالة لمجلس الأمن تعهدت فيها باتخاذ "إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية"، متوعدة بأنه "ستتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية".

روسيا اليوم
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