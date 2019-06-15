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كسروا النافذة ودخلوا.. صبي عمره 11 عاماً يصد مجموعةً من اللصوص باستخدام سكينة بعد أن هاجموا منزله وأحدهم نقل للمشفى

15
JUNE
2019
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عربي بوست -  أفادت السلطات الأمريكية بأنَّ صبياً في الحادية عشرة من عمره تمكَّن باستخدام سكين، من التصدي لثلاثة أشخاص حاولوا اقتحام منزله في ولاية نورث كارولينا.
 
وفق تقرير صحيفة New York Post الأمريكية، قال مكتب قيادة الشرطة بمقاطعة أورانج كاونتي في بيانٍ صحفي، إنَّ الصبي كان في البيت وحده في بلدة ميباين حين طرقت امرأة باب المنزل. وفي الوقت نفسه، اقتحم رجلٌ المنزل عبر كسر إحدى النوافذ، وأمسك ببندقية الخردق الخاصة بمالك المنزل، وأرغم الصبي على الدخول في خزانة إحدى غرف النوم.
 
لكنَّ الصبي أمسك  سكينة وضرب اللصَّ في مؤخر رأسه، فبادله اللص ركلةً في معدته وجانب رأسه.
 
ثم هرب اللص والمرأة ورجلٌ ثالث كان ينتظرهما بالخارج بجانب السيارة، وذلك حين أدركوا أنَّ اللص كان ينزف.
 
وقالت السلطات إنَّ اللص البالغ من العمر 19 عاماً، والمعروف باسم جاتافيون داشاون هول، سيواجه تهماً تتضمن تهمة الخطف حين يسمح له المستشفى بالخروج.
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