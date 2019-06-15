بريطانية تنقذ حياة ابنها بعد أن لاحظت إحمرارا على زنده

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تحدثت البريطانية، ألكساندرا ريدي، على شبكات التواصل الاجتماعي إلى المستخدمين عن قرارها بإجراء فحص طبي غير مخطط له لابنها إيفان البالغ من العمر 8 أعوام أنقذ حياته.

وذلك بعد أن لاحظت حمرة على زنده. وقالت إن الأطباء شخصوا لديه عدوى التسمم (الإنتان البكتيري) وأضافت المرأة أن هذا المرض يقتل كل عام في بريطانيا نحو 15 ألف طفل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن حياة الطفل غير مهددة الآن وتعافى تماما بعد تعاطيه المضادات الحيوية. وقبل ذلك بأسبوع اتضح أن، إيفان، جرح يده أثناء زيارة حديقة الحيوان مع أصدقائه في المدرسة حيث أصيب بالعدوى.

وقالت أمه:" كان من الصعب علي أن أدرك خطورة الأمر من الوهلة الأولى لأن الجروح كانت بسيطة وغير متسخة، لكني قررت أخذ ابني إلى عيادة الطبيب".

ونشرت المرأة البالغة من العمر 41 عاما صورة فوتوغرافية لتلك الجروح على الإنترنت حيث أعاد 35 ألف مستخدم نشرها.