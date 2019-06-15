بالصورة إيفانكا ترامب توجه رسالة لكيم كارداشيان بعد خطابها بالبيت الأبيض

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الإخبارية - بعد خطاب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حضورها حفل داخل البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث كشفت عن فكرتها الجديدة لخدمة المساجين الذين حصلوا على إفراج مبكر، وتفاعل الرئيس الأمريكي معها تلقت كارداشيان رداً اليوم من إبنة ترامب “إيفانكا”.

إيفانكا على ما يبدو أعجبت بفكرة كارداشيان كثيراً حيث وجهت رسالة شكر لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما نشرت صور تجمعها بكارداشيان وعلقت عليهم بالتالي:

“شكرًا لك كارداشيان على خطابك العاطفي لإصلاح العدالة الجنائية وخطة الثانية للتوظيف”.