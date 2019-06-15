ملكة جمال الفلبين تسافر إلى فلسطين للبحث عن أبيها الذي لا تعرف عنه شيئاً!

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عربي بوست - قالت صحيفة philstar الفلبينية الناطقة بالانجليزية إن ملكة جمال الفلبين غازيني غاندوس ليست فلبينية تماماً، وإنما نصفها عربي، فوالدها فلسطيني تبحث عنه، ولا تعرف عنه شيئاً.

وكتبت غازيني، في حسابها على إنستغرام، بعد فوزها باللقب، رسالة شكر إلى والدها، وقالت إنها استمدت جينات الجمال والشجاعة والقوة منه، مؤكدة أنها لو التقت والدها الفلسطيني فستحييه بسعادة كبيرة وسيكون ذلك أسعد يوم في حياتها.

وعلى الرغم من أنها لم تقابله قط، شكرت غازيني والدها قائلة: ما كنت لأكون هنا لولاه، وأبدت فخرها بأصلها الفلسطيني قائلة: «سأسافر إلى فلسطين للبحث عن أبي، ولأتعرف على جذوري الفلسطينية».

وفي مقابلة صحفية أجرتها غازيني في وقت سابق، تحدثت فيها عن والدها قائلة: «لا أعرف ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة، أتمنى له الأفضل»، وأردفت: «أريد فقط أن أذهب إلى هناك وأبحث عنه».

وأضافت: «سمعت الكثير من القصص الجميلة عن فلسطين، لديهم أكل جيد».

وفازت غازيني بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019 بعد منافسة مع 40 فتاة أخرى.

وذكرت صحف فلبينية أنها تنحدرمن أصول فلسطينية لجهة والدها.

وغازيني هي عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عاماً، من مواليد مدينة دابيتان، انتقلت في عمر الخمس سنوات إلى مدينة تاليساي، وبدأن هنالك مهنتها في عرض الأزياء منذ عمر الخامسة عشرة.

وأعربت غانادوس عن فخرها بأصولها العربية، واختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خلال المراحل الأولى من المسابقة في أبريل/نيسان 2019.