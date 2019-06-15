living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملكة جمال الفلبين تسافر إلى فلسطين للبحث عن أبيها الذي لا تعرف عنه شيئاً!

15
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي بوست - قالت صحيفة philstar الفلبينية الناطقة بالانجليزية إن ملكة جمال الفلبين غازيني غاندوس ليست فلبينية تماماً، وإنما نصفها عربي، فوالدها فلسطيني تبحث عنه، ولا تعرف عنه شيئاً.
 
وكتبت غازيني، في حسابها على إنستغرام، بعد فوزها باللقب، رسالة شكر إلى والدها، وقالت إنها استمدت جينات الجمال والشجاعة والقوة منه، مؤكدة أنها لو التقت والدها الفلسطيني فستحييه بسعادة كبيرة وسيكون ذلك أسعد يوم في حياتها.
 
 
وعلى الرغم من أنها لم تقابله قط، شكرت غازيني والدها قائلة: ما كنت لأكون هنا لولاه، وأبدت فخرها بأصلها الفلسطيني قائلة: «سأسافر إلى فلسطين للبحث عن أبي، ولأتعرف على جذوري الفلسطينية».
 
وفي مقابلة صحفية أجرتها غازيني في وقت سابق، تحدثت فيها عن والدها قائلة: «لا أعرف ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة، أتمنى له الأفضل»، وأردفت: «أريد فقط أن أذهب إلى هناك وأبحث عنه».
 
وأضافت: «سمعت الكثير من القصص الجميلة عن فلسطين، لديهم أكل جيد».
 
وفازت  غازيني بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019 بعد منافسة مع 40 فتاة أخرى.
 
وذكرت صحف فلبينية أنها تنحدرمن أصول فلسطينية لجهة والدها.
 
وغازيني هي  عارضة أزياء تبلغ من العمر 23 عاماً، من مواليد مدينة دابيتان، انتقلت في عمر الخمس سنوات إلى مدينة تاليساي، وبدأن هنالك مهنتها في عرض الأزياء منذ عمر الخامسة عشرة.
 
وأعربت غانادوس عن فخرها بأصولها العربية، واختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خلال المراحل الأولى من المسابقة في أبريل/نيسان 2019.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout