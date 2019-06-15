بالفيديو: زوجة غاضبة تقتحم حافلة وتلقن زوجها وعشيقته درساً قاسياً

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صيدا اونلاين - اقتحمت زوجة غاضبة حافلة كان يقودها زوجها في مانيلا بالفليبين الأسبوع الماضي، وأجبرت زوجها على التوقف على جانب الطريق، ثم انهالت عليه بالضرب.

وظهر الركاب يراقبون، بما فيهم عشيقة الرجل، بينما كانت المرأة الغاضبة تلقن زوجها درسا قاسيا.

ويمكن سماع الزوجة في الفيديو تصرخ بأن لديهما 12 طفلا، وكيف يجرؤ على تدمير عائلته من أجل امرأة، ثم ضربت رأس زوجها قبل أن تحاول الإمساك بعشيقته التي كانت تجلس في مقعد خلفي أثناء المشاجرة.

وحث الركاب العشيقة على مغادرة الحافلة بعدما تأخروا على مواعيدهم، ثم خرجت من الحافلة من الخلف حتى لا تتورط في المشهد.