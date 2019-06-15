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قتل اطفاله الخمسة بطريقة مرعبة!

15
JUNE
2019
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حُكم على أميركي يبلغ من العمر 37 عامًا بالإعدام؛ لقتله أطفاله الخمسة رغم طلب والدتهم من المحلفين تجنيب زوجها السابق هذه العقوبة.
وقال محامو تيموثي جونز الذي قتل أطفاله الذين كانت أعمارهم تتراوح بين سنة وثمانية أعوام في صيف العام 2014، إنه كان يعاني من مرض الفصام وبالتالي لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وقد جرت المحاكمة في إحدى محاكم كارولينا الجنوبية.
 
كما أوردت وسائل الإعلام المحلية، بحسب "ارم نيوز" قول زوجته السابقة أمبر كيزر: "لم يظهر أي رحمة تجاه أطفالي. لكنهم كانوا يحبونه وأنا أتكلم بالنيابة عنهم".
 
وأضافت أنها وافقت على منحه حضانة الأطفال الكاملة، لأن وضعه الاقتصادي أفضل من وضعها، إذ يعمل مهندس كمبيوتر.
 
وطالب المدعي العام ريك هوبارد بعقوبة الإعدام على ما أطلق عليه ”الوحش“ و ”السفاح K“، وفي أقل من ساعتين أصدرت هيئة المحلفين حكمها.
كما اعتقد تيموثي جونز أن أحد أبنائه كان يتآمر مع زوجته السابقة فأجبره على ممارسة التمارين الرياضية حتى أنهك وتوفي، ثم خنق الأطفال الآخرين ووضع جثثهم في أكياس قمامة وتركهم على جانب طريق.
 
وقد ألقي القبض عليه بسبب الرائحة المشبوهة المنبعثة من سيارته.
Al-Jadeed
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