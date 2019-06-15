بعد 75 عاماً على فراقهما: محارب قديم '99 سنة' يلتقي حبيبته '92 سنة' !

A + A -

بعد 75 عاماً من الانفصال، التقى أحد المحاربين الأميركيين القدامى الذى يبلغ من العمل 99 عاماً، ممن شاركوا فى الحرب العالمية الثانية، بحبه الفرنسى، من سيدة تبلغ من العمر 92 عاماً، وذلك على هامش الاحتفال بذكرى "إنزال النورماندى".

وأضاف التقرير الذى عرضته قناة يورونيوز، أن كارا تروى روبنز التحق بأحد المعسكرات الأميركية شمال فرنسا بعد إنزال النورماندى (1944) بوقت طفيف وكان جندياً، ويبلغ 24 عاماً من العمر، وبعد فترة وجيزة على إنزال النورماندى الذى فتح الجبهة الثانية على ألمانيا النازية وأسهم فى تحرير أوروبا، التحق كارا تروي روبنز، الجندى الأميركي الشاب بأحد المعسكرات الأميركية شمال فرنسا.

وتابع التقرير أن روبنز التقى آنذاك بالفرنسية جانين غاناى، وكانت تبلغ 18 عشر عاماً من العمر، ووقع في حبها، ولكنه أرسل إلى الجبهة الشرقية بعد شهرين فقط وانقطع الاتصال بينهما.