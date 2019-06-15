living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حرب الأفوكادو" تستعر في المكسيك.. والسلطات تعد بالتحرك

15
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دأبت مجموعات الجريمة المنظمة في المكسيك في الآونة الأخيرة، على سرقة شاحنات تحمل فاكهة الأفوكادو من المزارع إلى الأسواق والمصانع، الأمر الذي أقلق السلطات التي وعدت بالتدخل لوقف هذه الظاهرة.
 
وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن ما يصل إلى 4 شاحنات محملة بالأفوكادو تسرق يوميا في ولاية ميتشواكان جنوبي المكسيك، حيث تشهد الولاية أعمال عنف لا تكاد تتوقف.
 
وتسعى مجموعات الجريمة المنظمة إلى استغلال الفوضى التي تشهدها الولاية، من أجل السطو على محاصيل الأفوكادو التي تشتهر الولاية بتصديرها إلى الولايات المتحدة شمالا.
 
وتناولت صحف محلية عدة في المكسيك، الجمعة، انتشار ظاهرة السطو على شاحنات الأفوكادو، إذ ندد مصدروه بالوضع الأمني المتدهور في الولاية، التي تحولت منذ فترة طويلة إلى ساحة معركة لجماعات الجريمة المتحاربة.
 
وأصبحت سرقات الأفوكادو في ولاية ميتشواكان واسعة إلى درجة أن مصانع التغليف وعدت بدفع أجر للمزارعين يقدر بنحو 15 بيزو (78 سنتا)، تعويضا عن كل كيلوغرام يتم سرقته منهم أثناء النقل.
 
وقال أحد المزارعين إنه "من المستحيل الاستمرار في تحمل هذه الخسائر"، مضيفا أن "الفشل في إيقاف سرقة هذه الشاحنات سيكون له تأثير لا يمكن إصلاحه على صناعة الأفوكادو".
 
وازدهرت تجارة الأفوكادو في المكسيك على مدار العشرين عاما الماضية، إذ إن الطلب على هذه الثمرة من المستهلكين في الولايات المتحدة وخارجها لا يتوقف.
 
وتأتي ما نسبته 80 بالمئة من واردات الأفوكادو الأميركية من ولاية ميتشواكان في المكسيك، التي كانت أيضا مسرحا لحرب السلطات المكسيكية على المخدرات بدءا من عام 2006.
 
ومع ازدياد حدة العنف في الولاية، تشكلت مجموعات للدفاع عن النفس وقوات من الشرطة المجتمعية، بينما سعت المجتمعات المحلية في المنطقة إلى الدفاع عن نفسها من الجريمة المنظمة فيها.
 
ووعد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تولى منصبه قبل ستة أشهر، باستراتيجية جديدة لمكافحة الجريمة، لكن العنف استمر بلا هوادة في جميع أنحاء البلاد.
 
وقال فالكو إرنست، كبير المحللين المكسيكيين في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، إن تصدر سرقة الأفوكادو عناوين الصحف "ليس سوى علامة على الصراع الإجرامي الشامل الخارج عن السيطرة في ميتشواكان".
 
وهناك ما لا يقل عن 20 مجموعة مسلحة تتنافس بقوة وعنف من أجل السيطرة على المناطق التجارية والأسواق في البلاد، فيما لم تتمكن السلطات حتى الآن من وضع حد لنفوذها المتنامي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout