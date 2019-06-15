العثور على جثة اللاعبة الروسية الشهيرة في شقتها بموسكو

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أعلنت السلطات الروسية عثورها على جثة ليليا نوفيكوفا، لاعبة البوكر على الانترنت داخل دورة المياه في شقتها بالعاصمة الروسية، موسكو، بعد بلاغ قدمه جارة لها.

وكالة أنباء "تاس" الروسية التي اسمت نوفيكوفا البالغة من العمر 26 عاما، بنجمة لعبة البروكر على الانترنت، ذكرت أن جثتها تظهر علامات صعق كهربائي خلال استخدامها لمجفف شعر.

ونقلت الوكالة الروسية على لسان مصدر أمني قوله: "أقاربها بدأوا بالقلق بعد عد ردها على الاتصالات المستمرة وطلبوا من جارتها تفقدها لتعثر على جثتها في الشقة".

وتصف نوفيكوفا نفسها على صفحتها بموقع إنستغرام بـ"لاعبة بوكر محترفة" ناشرة صورا ومقاطع فيديو ببث مباشر على مواقع مشهورة بين اللاعبين على الانترنت، مشيرة إلى اهتمامات برياضات التجديف والملاكمة ورمي الأقواس.