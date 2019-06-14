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سلاح الجو الروسي لا يستبعد قيادة المقاتلات من قبل الطيارات

14
JUNE
2019
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بدأ عام 2017 في كلية "كراسنودار" الجوية الروسية، تدريس التخصصات الجوية للفتيات، بما فيها تخصص الطيران.
 
وذلك بعد أن أصدر وزير الدفاع الروسي ،سيرغي شويغو، تعليمات بهذا الشأن.
وقال نائب قائد القوات الجوية والفضائية الروسية اللواء، أندريه يودين، إن الفتيات اللواتي بدأن استيعاب مهنة الطيار في كلية "كراسنودار" الجوية، يمكن أن يترشحن للخدمة في أي صنف للقوات الجوية، بما فيه صنف المقاتلات، وذلك في حال توفر الكفاءات والقدرات اللازمة لديهن.
 
وأفادت وسائل الإعلام، في وقت سابق، بأن الدفعات الأولى للفتيات الطيارات، سيخدمن في طيران النقل فقط.
 
فيما قال اللواء:" في حال أظهرت فتاة قدرة على قيادة المقاتلات يمكن أن ترسل إلى صنف المقاتلات لتخدم فيه كطيارة جنبا إلى جنب مع الطيارين الشباب وذلك بعد إثباتها كفاءتها بالكامل".
 
وأوضح أن القرار بتأهيل الطيارين يتخذ بناءً على اختبارات خاصة تتضمن اختبار القدرتين النفسية والمعرفية. ويتعرض الطيارون لتلك الاختبارات أثناء دراستهم في الكلية الجوية وأثناء الالتحاق بها.
روسيا اليوم
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