ترامب في موقف محرج بعد لقائه "أمير الحيتان"!

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موجة من السخرية طالت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أخطأ في كتابة لقب الأمير تشارلز "ويلز - Wales"، ليستبدله بـ "الحيتان - Whales".

ففي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، غرد ترامب أمس الخميس على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ألتقي وأتحدث مع الحكومات الأجنبية كل يوم، لقد قابلت للتو ملكة إنجلترا، وأمير ويلز، ورئيس وزراء بريطانيا، ورئيس وزراء إيرلندا، ورئيس فرنسا ورئيس بولندا.. تحدثنا عن كل شيء".

وأثار الخطأ الإملائي في كتابة أمير ويلز بالانجليزية جدلا واسعا امتزج بالسخرية، ليسارع ترامب لمحو التغريدة واستبدالها بأخرى خالية من الخطأ.

ونشر بعض مستخدمي "تويتر" صورا ونماذج لما تصوروا أنه ما قد يبدو عليه "الحوت الملكي"(Whale). كما تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى الكثير من الدعابات الساخرة حول الهفوة الإملائية التي اقترفها الرئيس ترامب.