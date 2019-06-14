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كل يوم لمدة عام.. هاتف ذكي يسبب كارثة لطفلة

14
JUNE
2019
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بعد أن اعتادت على قضاء وقتها وهي تنظر إلى شاشة هاتف ذكي كل يوم لمدة عام، باتت طفلة صينية تبلغ من العمر عامين فقط تعاني قصر نظر شديدا.
 
وذكرت صحيفة "ديلي إكونوميك نيوز" الصينية، أن الوالدين منحا الطفلة هاتفا ذكيا عندما كان عمرها سنة واحدة فقط، بعدما اتضح لهما أن هذا الجهاز الإلكتروني يساعدها على البقاء هادئة.
 
وبعد أن شعرا بالقلق إزاء التحديق المتكرر لطفلتهما، اصطحباها لمركز لفحص العيون، وهناك تم تشخيص مرضها بقصر النظر الشديد، حيث أصبحت بحاجة إلى نظارات بعدسات قوية جدا.
 
وفي الأحوال العادية، فإن الشخص الذي يعاني قصر نظر خفيفا يحتاج إلى نظارة بدرجة -0.5 إلى -3D ديوبتر (وهي وحدة قياس قوة العدسة البصرية)، لكن الطفلة الصينية احتاجت إلى -9 ديوبترز.
 
وقالت الدكتورة ليو لي من مركز خدمات رعاية الأم والطفل في مقاطعة يانغتشو شرقي الصين، إن حالة الطفلة "لا أمل فيها"، بل قد تتفاقم مشكلة بصرها مع تقدمها في السن.
 
 
وأضافت أن الطفلة قضت الكثير من الوقت أمام شاشة الهاتف في سن مبكرة، مما سبب لها هذه المشكلة.
 
وحسب مجموعة جديدة من الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في أبريل الماضي، فإنه لا ينبغي أن يتعرض الأطفال دون سن عام إلى شاشات إلكترونية، بينما يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات ألا يحصلوا على أكثر من ساعة واحدة أمام الشاشة كل يوم.
 
وقالت المنظمة إن الحد من، وفي بعض الحالات منع، قضاء الأطفال دون الخامسة من العمر لأوقاتهم أمام الشاشة، سيؤدي إلى "بالغين أصحاء".
 
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