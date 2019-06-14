ساعة هازارد تلفت الأنظار خلال تقديمه.. إليك السعر والمواصفات

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ركزت عدسات المصورين على ساعة يد ارتداها نجم ريال مدريد الجديد إيدن هازارد، أثناء المؤتمر الصحفي على هامش تقديمه رسميا كلاعب في الفريق الإسباني، الخميس.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن لاعب تشلسي الإنجليزي السابق ارتدى ساعة "ريتشارد مايل آر إم 016"، مرصعة بالألماس والذهب الأبيض من عيار 18.

وكشفت الصحيفة أن سعر ساعة صانع الألعاب البلجيكي يتراوح بين 60 و68 ألف يورو.

وتوجه آلاف من مشجعي ريال مدريد لتحية هازارد، الذي ظهر هازارد لأول مرة أمام أنصاره الجدد في ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الخميس، بعد اجتياز اختبار طبي وتوقيع عقد مدته 5 سنوات مع النادي الملكي.

وأعلن ريال مدريد الأسبوع الماضي ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من تشلسي، مقابل نحو 100 مليون يورو (113 مليون دولار) بجانب حقوق الإعلانات، مما جعله أغلى لاعب يتعاقد معه النادي على الإطلاق.